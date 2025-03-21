У РФ "неросійських" масово женуть на війну з Україною — розвідка АТЕШ

У військкоматі Петербурга людей шантажують і примушують до підписання контрактів, загрожуючи наслідками відмови.

У військкоматі Санкт-Петербурга посилили тиск на представників "неросійських" національностей, щоб вони підписували контракт та вирушали на війну в Україну.

Про це повідомляють активісти партизанського руху "АТЕШ".

Агент руху зафіксував факти систематичного тиску на представників нацменшин РФ в одному з військкоматів Петербурга.

"Особливо жорстко співробітники військкомату поводяться з представниками "неросійської" національності — насамперед з дагестанцями, бурятами, тувинцями та узбеками, які проживають у Петербурзі", — йдеться у повідомленні.

За словами агента, людей шантажують та примушують до підписання контрактів, погрожуючи наслідками за відмову. Все це робиться задля виконання "мобілізаційного плану".

"Наш агент зібрав повну інформацію про режим роботи установи, склад охорони та співробітників. Ми попереджаємо всіх: тримайтеся подалі від цього об'єкта. Нагадуємо, що минулого року тут вже була спроба атаки — запальна суміш спалахнула біля входу. Кожен, хто сприяє насильницькій мобілізації і відправці людей на війну, понесе справедливе покарання", – йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Раніше керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія готує населення до можливого мобілізації.

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