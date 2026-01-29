У РФ нова тактика атаки "Шахедами": "Флеш" розкрив суть і дав поради (відео)

Безпілотник «Шахед» / © ТСН.ua

Реклама

Російські окупанти почали застосовувати нову хитру тактику під час атак дронами «Шахед» по українських військових об’єктах. Ворог використовує рельєф місцевості та ручне керування.

Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов «Флеш».

Напередодні він провів зустріч із профільними командувачами та спеціалістами й звернувся з проханням довести отриману інформацію до відома всіх підрозділів.

Реклама

За словами Бескрестнова, противник використовує широкий спектр тактичних прийомів і нестандартних рішень для ураження українських військових об’єктів. Однією з нових загроз стали польоти на наднизькій висоті в режимі ручного керування — інколи на рівні лише кількох десятків метрів, як це зафіксовано на відео.

«У нас є технологічні рішення і ми будемо діяти, але поки я прошу виставляти віддалені пости візуального і звукового спостереження, і бути готовими зустрічати гостей мобільними і стаціонарними групами прикриття, навіть якщо Віраж та інші системи мовчать», — йдеться в заяві «Флеша».

Окремо він наголосив на необхідності посиленої уваги до русел річок, відкритих рівнин та протяжних заглиблень у рельєфі, які можуть використовуватися противником для прихованого наближення.

Дата публікації 11:35, 29.01.26 Кількість переглядів 12 Росіяни запускають «Шахеди» на наднизькій висоті і керують ними вручну

Як Росія модернізує «Шахеди» і змінює тактику?

Нагадаємо, раніше Бескрестнов попередив, що після масового впровадження українських зенітних дронів Росія може перейти на швидкісні реактивні БпЛА типу «Герань-5». Оскільки звичайні FPV-дрони не здатні наздогнати цілі, що рухаються зі швидкістю 500 — 600 км/год., Україні потрібно вже зараз розбудовувати ешелоновану оборону.

Реклама

Експерт з авіації Анатолій Храпчинський заявив, що Україна стикається з новою загрозою — малорозмірними та повільними дронами, які класичні радари практично не бачать. Росія використовує польоти на надмалих висотах уздовж автошляхів, щоб замаскувати шум двигунів під цивільний транспорт. Оскільки готових світових технологій для стовідсоткової протидії таким цілям ще не існує, Україна має стати майданчиком для розробки систем пасивно-активної радіолокації спільно із західними партнерами.

«Флеш» також інформував, що використання Росією Starlink на дронах створює критичну загрозу, оскільки дозволяє ворогу керувати БпЛА (навіть важкими, як БМ-35) у реальному часі на великих дистанціях. Це фактично перетворює дальні апарати на величезні FPV-дрони.