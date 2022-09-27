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У РФ почали оголошувати перші "результати" псевдореферендумів: які цифри малюють пропагандисти

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У РФ почали оголошувати перші "результати" псевдореферендумів: які цифри малюють пропагандисти

Фото: Associated Press

Російські пропагандисти почали оголошувати перші "результати" так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.

Окупанти заявляють, що загальна явка "учасників" фейкових референдумів у терористичній "ЛНР" склала 92,6%. 

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, посилаючись на дані "ЦВК" республік.

Так, за першими видуманими цифрами більшість жителів окупованих території України хочуть приєднатися до РФ. Окупанти намалювали такі цифри:

• по Запорізькій області за – 98,19% (дані з 18% голосів)
• по "ДНР" за – 97,91% (дані з 14% голосів)
• по "ЛНР" за – 97,82% (дані з 13% голосів)
• по Херсонській області за – 96,97% (дані з 14% голосів).

Нагадаємо, країна-терористка РФ провела на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей так звані "референдуми" про входження до складу Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість будь-яких переговорів із Володимиром Путіним після проведення фейкових "референдумів" на окупованих територіях.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3736
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