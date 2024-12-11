У РФ погрожують "відповіддю" за атаку на військовий аеродром у Таганрозі

Водночас Міноборони РФ запевнило, що вагомих руйнувань не зафіксовано.

В ніч проти 11 грудня у Таганрозі пролунали вибухи на території військового аеродрому. Міністерство оборони Росії заявило, що атака була здійснена шістьма ракетами ATACMS, зазначивши, що “це не залишиться без відповіді”.

Про це повідомило російське агентство “ТАСС”.

За даними Міноборони РФ, дві ракети були збиті ЗРПК “Панцир”, а інші – відхилені засобами радіоелектронної боротьби.

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"Київ завдав удару західною високоточною зброєю по військовому аеродрому Таганрог у Ростовській області вранці 11 грудня... Атака військового аеродрому не залишиться без відповіді", – заявили в Міноборони РФ.

Також у Міноборони Росії запевнили, що вагомих руйнувань немає.

"Незначно пошкоджено дві будівлі на технічній території аеродрому та три одиниці військової автомобільної техніки", – заявили у пресслужбі.

Нагадаємо, за словами голови правління Українського кризового медіацентру та колишнього посла в США Валерія Чалого, від 10 до 19 грудня Росія може вдарити “Орешніком” по Києву або заходу України, щоб показати Європі “можливості далекобійності ракети”.