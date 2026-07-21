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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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339
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У РФ похвалилися «взяттям» Костянтинівки: ISW розкрило правду про ситуацію в місті

Протягом 19–20 липня армія РФ продовжувала атакувати Костянтинівку, але підтверджень про її просування немає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Костянтинівка.

Костянтинівка. / © Associated Press

Попри безперервні штурми Костянтинівки та навколишніх територій у Донецькій області 19 і 20 липня, війська агресорки Росії не змогли досягти підтверджених успіхів на цьому напрямку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так званий російський мілблогер натякнув, що деякі загаобники могли увійти до Олексієво-Дружківки, яка розташована на північний захід від Костянтинівки. Аменриканські аналіьики зауважують, що це є першим випадком, коли «мілблогер» підтверджив перебільшене твердження начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова про те, що окупанти досягли Олексієво-Дружківки.

«В ISW отримали докази, які дозволяють оцінити, що станом на 20 липня російські війська проникли на відстань до п’яти кілометрів від Олексієво-Дружківки. Інший мілблогер стверджував, що російські війська увійшли до Осикового (на північний захід від Костянтинівки)», — йдеться у звіті Інституту.

На відео, яке 19 липня оприлюднила 4-та окрема мотострілецька бригада РФ, видно, як російські військові встановлюють свій прапор у Будинку культури в західній частині Костянтинівки та заявляють про взяття в полон двох українських військовослужбовців. Росіян стверджували, що на кадрах нібито зображені військові ЗСУ, які раніше записали відео з українськими прапорами у цій будівлі, а сам ролик начебто є «доказом» захоплення міста.

Втім, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що оприлюднені росіянами кадри могли бути змінені за допомогою штучного інтелекту.

«Це відео не є підтвердженням встановлення російського контролю над Костянтинівкою. ISW має підстави вважати, що російські відеозаписи є зміненими за допомогою штучного інтелекту», — йдеться у звіті.

В ISW зазначають, що російські відеозаписи не стали підставою для зміни оцінки ситуації на місцевості, оскільки російські джерела й раніше заявляли про нібито захоплення Будинку культури.

Американські фахівці зауважують, що український 425-й окремий штурмовий полк «Скала», який раніше опублікував відео військових із цієї будівлі від 18 липня, підтвердив, що окупанти взяли в полон двох військовослужбовців, які були на кадрах. Водночас у підрозділі спростували заяви РФ про нібито повне захоплення Костянтинівки.

«В ISW не виявила достатніх доказів, щоб оцінити, що українські сили здійснюють контроль у межах усіх адміністративних меж Костянтинівки. ISW продовжує оцінювати, що російські війська проникли на значну частину Костянтинівки, але ці окремі інфільтратори не контролюють багато районів Костянтинівки, куди вони проникли», — зауважують аналітики ISW.

Аналітики зауважують, що підрозділи 2-го мотострілецького батальйону 78-го мотострілецького полку, 42-ї мотострілецької дивізії, 58-ї загальновійськової армії, Південного військового округу діють у Костянтинівці.

«Це перший випадок, коли ISW спостерігає підрозділи 2-го мотострілецького батальйону 78-го мотострілецького полку, що діють на полі бою, хоча підрозділи 78-го мотострілецького полку діють на Костянтинівському напрямку вже кілька місяців», — підсумували аналітики.

Ситуація біля Костянтинівки — останні новини

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що росіяни штурмують Костянтинівку. З його слів, цей напрямок наразі залишається одним із найгарячіших уздовж усієї лінії фронту. Росіяни здійснюють у середньому до 20 атак щодня та не залишають спроб інфільтруватися вглиб міста.

Командування 425-го окремого штурмового полку «Скеля» прокоментувало матеріали, які активно поширюють російські інформаційні ресурси, щодо потрапляння українських військових до полону під час боїв за Костянтинівку. У полку наголосили, що цей факт не означає ані захоплення міста російськими військами, ані поразки підрозділу.

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