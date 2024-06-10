У РФ поменшало захищених територій після дозволу Заходу бити по них — ISW

Після того, як Сполучені Штати дозволили українським військам завдавати удари по території Росії, площа безпечного простору для РФ меншою на 16%.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

"Обмежені зміни в політиці адміністрації Байдена, які дозволили Україні використовувати надану США зброю для ураження деяких російських військових об'єктів на невеликій ділянці території РФ, яка складає лише 16%", — зазначили в ISW.

Проте Америка все ще не надає дозволу завдавати ударів по тилу ворога ракетами ATACMS. Таким чином українські війська не можуть бити по тиловій інфраструктурі росіян, по логістиці, командних пунктах та пунктах забезпечення.

Аналітики підкреслили, що політика США поки що захищає переважну більшість території РФ, на якій розташовані важливі тилові об'єкти, які росіяни використовують для забезпечення своїй військ на фронті.

"Збройні сили України можуть вражати усі легітимні військові цілі в межах досяжності реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Разом з тим не факт, що Сили оборони мають на це дозвіл. Високопосадовці США дозволили Україні завдавати удари по території Росії за допомогою РСЗВ для контрбатарейного вогню, але географічно обмежили такі атаки районом кордону з Харківською областю", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, останній російський наступ у північно-східній Харківській області переконав союзників Києва, що для того, щоб захистити себе, Україна повинна мати можливість знищити військові об’єкти й по той бік кордону. Кордон у цьому регіоні також є лінією фронту, тому заборона на використання західної зброї для ураження цілей за межами України дозволила російським військам підготуватися до цієї операції в безпечних умовах.

Після зростання тиску з боку України та інших європейських держав США погодилися змінити свою політику і дозволити Києву завдати ударів по Росії західною зброєю.

Раніше повідомлялося, що Путін пригрозив ударами по країнах, що постачають зброю Україні.

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