У РФ помічена активність авіації: українців попередили про небезпеку

Рейси можуть бути як тренувальними, так і бойовими.

У Росії з аеродрому Енгельс вдень 5 грудня злетіли стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами Кіма, росіяни підняли у повітря 14 літаків Ту-95. Втім, як він каже, це на 6-8 менше, ніж планували окупанти.

"14 пеТУхів-95 у повітрі (я так розумію на 6-8 менше, ніж планували)… ну що ж, подивимося. Зберігаємо спокій", - написав він.

Своєю чергою, воєнкор Андрій Цаплієнко уточнив, що літаки, ймовірно, прямують в бік потенційної зони пусків біля Каспія, зараз пролітають Волгоград.

Слід зауважити, що рейси можуть бути як тренувальними, так і бойовими. Тож у разі сигналу повітряної тривоги, слід одразу йти до укриття.

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила 4 грудня, що російські окупаційні війська готуються до нової масованої атаки по критичній інфраструктурі України. Вона наголосила, що прив'язуватися до конкретних днів щодо можливої атаки не варто, адже слід розуміти, що це можливо будь-якої миті.

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