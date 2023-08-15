У РФ помилували зека, який розчленував свою співмешканку: три місяці провоював проти України

Мати колишнього окупанта-вбивці заявила, що пишається сином і що "перед Богом він зараз чистий".

У Росії 40-річний зек, який убив і розчленував свою співмешканку, вийшов на волю після того, як три місяці провоював проти України.

Про це пише російське пропагандистське видання 29.ru.

У березні 2021 року мешканець міста Новодвінськ Архангельської області В'ячеслав Самойлов убив та розчленував свою партнерку Ольгу Шляміну.

Самойлов ударив жінку, через що вона впала на підлогу, вдарилася потилицею і померла. Потім він розчленував тіло вбитою ножівкою. Голову та кисті чоловік знищив. Залишки обезголовленого тіла знайшли у лісі.

Мати Самойлова розповіла, що її син вийшов із колонії та вирушив на війну вбивати українців. На фронті він пробув близько трьох місяців, отримав поранення та повернувся додому з помилуванням. Також проти України воює і молодший брат зека.

Мати Самойлова каже, що своїми синами пишається: "Про те, що спокутувати провину, звичайно, знаю, що частка провини його є. І, як то кажуть, перед Богом він зараз чистий. Він звільнений, у нього помилування. Життя з білого листа". Так сталося просто. Ні від чого не застрахований, правильно?"

Раніше повідомлялося, що в РФ депутат уникнув покарання за жорстоке вбивство дружини, вступивши до ПВК "Вагнер".

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