У РФ були помічені перші далекобійні САУ з КНДР: чим вони особливі

Гаубиця корейского САУ Koksan може здійснювати два постріли за п'ять хвилин, зазначив військовий експерт Олег Катков.

У Росії були помічені перші далекобійні САУ з КНДР.

Про це повідомив головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express Олег Катков в ефірі "КИЇВ24".

Військовий експерт розповів, що гаубиця корейского САУ Koksan може здійснювати два постріли за п'ять хвилин.

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Головний редактор Defense Express додав, що установка може використовувати реактивні снаряди, що збільшує дальність ураження до 60 кілометрів.

Водночас Олег Катков підкреслив, що передача Росії цих САУ "мало що змінить".

Нагадаємо, розвідка дізналася, чого навчаються військові КНДР у Курській області.

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