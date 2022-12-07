У РФ пошкодили важливу Транссибірську магістраль: Арестович каже про причетність Легіону "Свобода Росії"

Поблизу Красноярська, на Транссибірській залізничній магістралі невідомі пошкодили кілька електропідстанцій.

Про це інформує Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.

Було спалено декілька розподільчих щитків сигнальної та блокувальної систем автоматики. Інформація додатково уточнюється.

Фото: СтратКом ЗСУ

Що сказав Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним повідомив, що до цього інциденту причетний Легіон "Свобода Росії".

"Невідомі партизани знищили чотири пристрої сигнальної та блокувальної систем, без яких не можна експлуатувати залізницю. Це прямі наслідки мобілізації. Партизани працюють з поїздами, які в тому числі перекидають мобілізованих з Далекого Сходу, особливо зеків для ПВК "Вагнер". Це Легіон "Свобода Росії" – його внутрішні осередки", – сказав Арестович.

Транссибірська магістраль – це головна та найважливіша залізнична артерія РФ, що сполучає її європейську частину з Сибіром і Далеким Сходом.