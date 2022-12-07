У РФ пошкодили важливу Транссибірську магістраль: Арестович каже про причетність Легіону "Свобода Росії"

Транссибірська магістраль сполучає європейську частину РФ із Сибіром і Далеким Сходом.
Поблизу Красноярська, на Транссибірській залізничній магістралі невідомі пошкодили кілька електропідстанцій.
Про це інформує Управління Стратегічних комунікацій ЗСУ.
Було спалено декілька розподільчих щитків сигнальної та блокувальної систем автоматики. Інформація додатково уточнюється.
Що сказав Арестович
Радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним повідомив, що до цього інциденту причетний Легіон "Свобода Росії".
"Невідомі партизани знищили чотири пристрої сигнальної та блокувальної систем, без яких не можна експлуатувати залізницю. Це прямі наслідки мобілізації. Партизани працюють з поїздами, які в тому числі перекидають мобілізованих з Далекого Сходу, особливо зеків для ПВК "Вагнер". Це Легіон "Свобода Росії" – його внутрішні осередки", – сказав Арестович.
Транссибірська магістраль – це головна та найважливіша залізнична артерія РФ, що сполучає її європейську частину з Сибіром і Далеким Сходом.
Раніше повідомлялося, що у Росії після оголошення мобілізації стали частіше горіти військкомати. А у Московській області один із військкоматів підпалили уже вдруге від початку повномасштабного вторгнення.
Є навіть випадок, коли чоловік вистрілив у військкома. Інцидент стався у місті Усть-Ілімську Іркутської області 26 вересня. 25-річний місцевий житель Руслан Зінін вистрілив у військкома. Він наказав усім присутнім залишити зал, а потім відкрив вогонь.
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