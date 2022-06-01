У РФ повідомили про навчання ракетних військ з ядерним озброєнням

У РФ повідомили про навчання ракетних військ з ядерним озброєнням

Росія вирішила провести навчання з ядерним озброєнням.

Росіяни відпрацьовують маневрування і розгортання для виконання стрільб в Івановській області. До маневрів РФ залучить тейківську дивізію ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) і використовуватимуть стратегічні комплекси "Ярс".

Про це заявило російське міністерство оборони, пишуть росЗМІ.

Повідомляється, що на навчання залучать близько тисячі військовослужбовців, а також понад 100 одиниць техніки. Про те, чи буде під час навчання здійснено пуски – не вказується.

"Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони", - йдеться в повідомленні.

РВСП – рід військ Збройних сил РФ, головний компонент її стратегічних ядерних сил.

Основою угруповання РВСП є сучасні комплекси "Ярс" у шахтному та мобільному варіантах. "Ярс" здатний уражати цілі на дальності до 11 тис. км, він оснащений головною частиною, що розділяється, з маневровими блоками індивідуального наведення.

Нагадаємо, у Збройних силах Білорусі розпочали раптову перевірку сил реагування.

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