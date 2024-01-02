У РФ придумали "знищення бункера" із замом Залужного: що кажуть у ЗСУ

У Страткомі ЗСУ запевнили, що такі фейки не мають нічого спільного з реальністю.

Російські пропагандисти поширюють нові абсурдні фейки. Так, сьогодні росіяни придумали, що під час ракетної атаки було знищено бункер та заступника Валерія Залужного.

"Знищено підземний командний пункт, на якому перебував заступник Залужного", – писали пропагандистські видання. Як звали заступника, звісно, ніхто не сказав.

Що кажуть у ЗСУ

У ЗСУ своєю чергою спростували російський фейк про ураження ракетою бункера, де перебував заступник головкома Залужного.

"Російські пропагандисти активно поширюють "інформацію" про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник головнокомандувача Збройних сил України. Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю", – йдеться в повідомленні.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ закликали використовувати інформацію з офіційних джерел.

Що каже військовий експерт Коваленко

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував цю інформацію.

"Після провалу ракетного удару по Києву російські пропагандистські ЗМІ намагаються натягувати сову на глобус", — пише він.

Коваленко нагадав, що Валерія Залужного російська пропаганда ховала "вже 100 500 разів".

Нагадаємо, що в РФ вже неодноразово публікували фейки про нібито ліквідацію представників військового та політичного керівництва країни, зокрема головкома ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського та очільника ГУР Кирила Буданова.

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