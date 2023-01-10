У РФ призначили нового голову штабу Сухопутних військ, якого критикує Кадиров

Генерал-полковник Олександр Лапін, якого в Росії критикували за провали на фронті, призначили начальником головного штабу Сухопутних військ РФ.

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Лапін раніше командував групою військ "Центр". Його роботу на цій посаді критикував Рамзан Кадиров.

За даними джерела, обов'язки генерал-полковник виконує вже протягом щонайменше півтора місяця.

Що відомо про Олександра Лапіна

Лапін на початку повномасштабного вторгнення РФ командував наступом на Чернігів та Суми, його угруповання також брало участь у боях за Лисичанськ (Луганська область).

Наприкінці жовтня 2022 року стало відомо, що Лапіна усунули з посади командувачем угрупуванням військ "Центр".

Окрім того, на початку жовтня Кадиров звинуватив Лапіна у втраті окупантами Лимана Донецької області.

Також відомо, що Олександр Лапін нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на Суми та Чернігів.

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