У РФ розганяють фейк про "ліквідацію" 300 бійців ЗСУ "вакуумною бомбою" – ГУР

В Міноборони Росії заявили, що нібито ліквідували кілька сотень українських військових одним ударом "вакуумної бомби" по місцю їх дислокації. Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов розвінчав черговий російський фейк та назвав його повною нісенітницею.

Про це пише CNN.

У суботу, 16 березня, російські ЗМІ розповсюдили повідомлення про доповідь заступника начальника Генштабу ЗС РФ Олексія Кіма голові російського Міністерства оборони Сергію Шойгу. Кім звітував про "влучний удар авіаційним боєприпасом", а саме "бомбою з об'ємною детонацією", в результаті якого нібито загинули до 300 бійців ЗСУ.

Пропагандисти пояснили, що йдеться про використання "вакуумної бомби". Проте подробиць, де саме стався цей "влучний удар" у росЗМІ не повідомили, але розповіли, що був атакований "пункт дислокації націоналістичного формування "Кракен" [ред. – спецпідрозділ ГУР МОУ]".

У коментарі західним журналістам речник української військової розвідки Андрій Юсов зазначив, розповсюджені повідомлення є "абсолютною нісенітницею і пропагандою".

За словами Юсова наразі розповсюджується ще один російський фейк про "вбивство 1500 українських військових 15 березня в Курській і Бєлгородській областях".

За даними Інституту права та війни при Військовій академії США, вакуумна бомба також відома як термобарична зброя або паливно-повітряна вибухівка. Руйнування від використання подібних боєприпасів спричиняється вибуховою хвилею, а також вакуумом, який створюється в результаті всмоктування кисню паливно-повітряною сумішшю для підтримки детонації.

Нагадаємо, які найбрехливіші фейки про Україну розповсюджував Кремль останнім часом. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповів, як "путінська машина брехні" намагається розхитати морально-психологічний стан українців.

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