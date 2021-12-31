У РФ розповіли, скільки військових чергуватиме біля кордонів України новорічної ночі

У РФ розповіли, скільки військових чергуватиме біля кордонів України новорічної ночі

Йдеться про військових, дислокованих у Курській, Воронезькій, Білгородській, Смоленській, Брянській областях РФ.

Новорічної ночі близько двох тисяч російських солдатів залишаться на бойовому посту біля кордонів України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Йдеться про частини Західного військового округу Росії, що межує з Україною.

"Майже 2 тис. військовослужбовців загальновійськової армії Західного військового округу в новорічну ніч будуть перебувати на бойовому посту в частинах та з'єднаннях, дислокованих у Курській, Воронезькій, Білгородській, Смоленській, Брянській та Московській областях", — йдеться у повідомленні.

На бойовому чергуванні будуть перебувати спеціалісти танкових, мотострілецьких, артилерійських, ракетних, інженерних, радіотехнічних та тилових підрозділів, військовослужбовці зенітно-ракетних підрозділів та фахівці РЕБ (радіоелектронної боротьби — Ред.).

Особливу увагу чергові звертатимуть на "недопущення диверсії" та "протидію тероризму".

Нагадаємо, 30 грудня президент США Джо Байден розмовляв телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним. Глава американської держави закликав Росію до деескалації напруги з Україною.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.