"У РФ схиблені на символізмі": політолог розповів, про що попереджають влада та ЗСУ перед Днем Незалежності

За словами експерта, як влада, так і представники ЗСУ роблять правильні заяви.

Атмосфера навколо 24 серпня за інтенсивністю попереджень про загрозу чимось нагадує інформаційний потік перед 24 лютого, з тією лише відмінністю, що люди зараз ставляться уважно до таких прогнозів.

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі ТСН розповів, як особисто ставиться до таких попереджень: як інструменту зробити людей більш відповідальними чи справді, як до неймовірної небезпеки.

"Інформаційний фон дуже правильний. І влада, і представники ЗСУ роблять правильні заяви. Люди призвичаїлися до тої атмосфери, в якій ми перебуваємо. Ворог може цим скористатися, особливо враховуючи той факт, що в РФ схиблені на символізмі. Треба вкрай уважно ставитися до того, про що попереджають. Краще кілька днів вчасно реагувати на ті попередження та сигнали тривоги", - зазначив Рейтерович.

Нагадаємо, у Зеленського викрили підступні плани окупантів до Дня Незалежності.

А на саміті Кримської платформи прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир хоче захопити всю території України, як це зробив із Кримом 2014 року.

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