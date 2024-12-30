У РФ школярку відправили до СІЗО через фото бійців РДК

У Петербурзі 16-річну Єву Багрову взяли під варту через фотографії, на яких зображені представники Російського добровольчого корпусу ЗСУ. Ці знімки були визнані "забороненими".

Про це пишуть росЗМІ.

Учениця 8-го класу вивісила на шкільному стенді фотографії бійців Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють на боці України. На знімках були зображені засновник корпусу Денис Капустін та учасник підрозділу Олексій Левкін, обидва з яких засуджені в Росії заочно та внесені до списку "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу. Дівчина підписала фотографії як "заслужений герой Росії".

Вона просила домашній арешт, але суд обрав для неї арешт під вартою.

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