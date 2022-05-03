У РФ співробітники військово-промислового комплексу бідкаються на низькі зарплати та звільняються - розвідка

У РФ співробітники військово-промислового комплексу бідкаються на низькі зарплати та звільняються - розвідка

У Росії співробітники військово-промислового комплексу бідкаються на низькі зарплати та масово звільняються.

Це стало можливим завдяки санкціям та неспроможність країни-агресорки фінансувати роботу цивільних працівників ВПК.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР отримало у своє розпорядження листа від профспілкової організації цивільного персоналу Збройних сил РФ до керівника російського уряду Михайла Мішустіна. Працівники ВПК бідкаються на те, що їм не проводять індексацію зарплат, через що звільняються працівники.

"Автори листа стверджують, що "процес зниження укомплектованості військових частин та установ цивільним персоналом має стійкий характер". Через це відбувається масове звільнення кваліфікованих співробітників. Це вже не перше звернення профспілок рф щодо негативних наслідків міжнародних санкцій для російського ВПК. Офіційно профспілка гаряче підтримує російське вторгнення в Україну, влаштовуючи пропагандистські заходи. Втім, "не помічає" взаємозв’язку між введеними санкціями через війну та неспроможністю бюджету окупантів фінансувати їхню роботу", - повідомляє ГУР.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, РФ вивозить українців з тимчасово окупованих ними територій для заміщення корінного населення на російське, щоб змінити соціально-демографічну картину у регіоні, щоб переселити людей і тримати їх у рабських умовах, як робочу силу.

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