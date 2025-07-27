У РФ створюють "невидимий" дрон для евакуації поранених — що не так із проєктом

Ударний коптер МиС-35, фото ілюстративне

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У Росії представили нову концепцію важкого безпілотника “Илля Муромець”, призначеного, як заявлено, передусім для евакуації тяжко поранених солдатів.

Про це розповів Андрєй Братєнков — керівник КБ «Спектр», яке займається створенням апарата, йдеться у матеріалі Defense Express.

Також є відео безпілотника.

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За словами Братєнкова, дрон буде здатен транспортувати спеціальні капсули, виготовлені з композитних матеріалів, оснащені системами підтримки життєдіяльності. Наразі проєкт готується до випробувань у бойових умовах.

Однак уже зараз виникає низка питань. Зокрема, вантажність дрона заявлена на рівні 100 кг, що є доволі обмеженим показником, враховуючи середню вагу пораненого військового разом із капсулою. Фактично перед кожною операцією доведеться окремо зважувати можливість такого транспортування.

Постає також логічне питання: навіщо розробляти окрему платформу, якщо існують уже готові коптери з більшою вантажопідйомністю, які можна переобладнати для аналогічних завдань?

Згадаймо хоча б попередній російський дрон типу «Перун», який представили минулого року. Його вантажопідйомність — до 200 кг, і серед заявлених функцій також була евакуація поранених.

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«Ще один елемент проєкту — використання стелс-технологій. Розробники планують покривати дрон спеціальним полімерним матеріалом, щоб зменшити його радіолокаційну помітність. Це виглядає спробою надати проєкту „високотехнологічного вигляду“, хоча ефективність такого підходу поки під сумнівом», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що 25 липня росіяни атакували Харків дроном "Черніка". Ворожий дрон завдал удару по Харкову. Наразі відомо про «приліт» у Київському районі, пошкоджено будинок.

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