Російcький суд розкрив таємницю затоплення крейсеру "Москва"

Крейсер «Москва»

Військовий суд у РФ визнав, що крейсер «Москва» був уражений українськими ракетами. Проте прес-реліз із даними про загиблих і поранених російських моряків було швидко видалено незабаром після публікації.

Про це пише російське опозиційне видання «Медіазона».

У прес-релізі суд вперше визнає, що по «Москві» було завдано ракетного удару. Також вперше розкривається офіційна кількість жертв:

«від вибуху, пожежі та диму загинуло 20 членів екіпажу крейсера»,

24 моряки отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості,

Ще вісім осіб — зникли безвісти.

Також суд у Москві виніс «заочний вирок» у справі про затоплення крейсера. До довічного терміну заочно засудили командира 406 артилерійської бригади ВМС України Андрія Шубіна. За версією окупантів, саме цей командир ВМС ЗСУ наказав завдати ракетних ударів по крейсеру «Москва» і фрегату «Адмірал Ессен» (він був атакований 2 квітня 2022 року).

Через атаку по фрегату «Адмірал Ессен», за даними суду, було поранено одну людину.

Раніше офіційних даних про кількість загиблих на крейсері «Москва» російська влада не публікувала.

Нагадаємо, на крейсері «Москва» 13 квітня 2022 року виникла пожежа через влучання українських ракет «Нептун». Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ спочатку стверджували, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. Наступного дня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер «Москва» потонув під час шторму в Чорному морі.

Натомість у Міністерстві оборони СШАпідтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

Що цікаво, іцілілий матрос-строковик розповів своїй матері, що крейсер рухався у бік Одеси для висадки російського десанту.