У РФ все частіше підривають залізницю: у Міноборони Британії пояснили, чому росіянам не вдасться її захистити

Російські війська покладаються на залізничний транспорт для перекидання сил та техніки до України.

У Росії істотно побільшало диверсій на інфраструктурі залізниці країни-агресорки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Там нагадали, що 24 жовтня губернатор Бєлгородської області повідомив, що біля села Новозибково, що приблизно за 15 км від російсько-білоруського кордону, вибухівкою було пошкоджено залізницю. Як зазначається, вказана лінія є основним залізничним сполученням між Росією та південною Білоруссю.

"Відповідальність за інцидент взяла на себе російська антивоєнна група "Стоп вагони" (STW). Це принаймні шостий інцидент диверсії на інфраструктурі російської залізниці, за який STW заявила про себе від червня. Це частина ширшої тенденції дисидентських нападів на залізниці як у Росії, так і в Білорусі. Російська влада раніше обмежила присутність STW в Інтернеті", - йдеться в заяві Міноборони Британії.

Пояснюється, що для розгортання сил в Україні російські окупаційні війська, передусім, покладаються на залізничний транспорт. Утім, з мережею протяжністю понад 33 тисячі кілометрів, здебільшого через ізольовані території, систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз.

"Російське керівництво буде дедалі більше стурбоване тим, що навіть невелика група громадян була достатньо проти конфлікту, щоб вдатися до фізичного саботажу", - додають фахівці.

Крім того, у ГУР МО України очікують, що на тимчасово окупованих територіях України буде посилюватися партизанський рух. До цієї діяльності активно долучаються громадяни, які проживають на окупованих територіях.

Раніше повідомлялося, що у межах спільного розгортання військ РБ та РФ до Білорусі продовжують прибувати російські солдати. На опублікованих фото видно, що із зустрічі російських військових влаштували справжнє дійство. Армійців країни-агресорки, яка вбиває цивільних людей, зустрічають з хлібом та сіллю.

Нагадаємо, неподалік кордону з Білоруссю на залізничній колії у Брянській області Росії стався вибух, у результаті чого на певний час сполучення цією гілкою між державою-агресоркою та її сателітом - припинено.

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