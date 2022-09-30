У РФ є багато варіантів, яку саме зброю для тактичного ядерного удару можна використовувати - військовий експерт

У Росії є багато варіантів, яку саме зброю для тактичного ядерного удару можна використовувати.

В Росії доволі широка номенклатура, яку саме зброю для тактичного ядерного удару можуть використати окупанти.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, окупанти можуть використовувати тактичну ядерну зброю авіаційного чи сухопутного базування.

“Наприклад, це можуть бути оперативно тактичного рівня ті ж самі ракети “Іскандер”, вони також можуть бути обладнані бойовою частиною з ядерним боєзарядом. Також це можуть бути навіть морські міни, або снаряди для артилерії великого калібру”, - наголосив Олександр Коваленко.

У такого типу озброєння немає обмежень щодо дальності пострілу.

“Вона може розміщуватись на іншому ракетному озброєні, яке має досить великі відстані. Ті ж самі ракети класифікації Х-101, Х-55. Головне розуміти, що на сьогодні невідомо, скільки придатного тактично-ядерного озброєння є в Росії”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, якщо на фронті не матиме перемог. І така вірогідність дуже висока.

Читайте також: