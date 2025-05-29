У РФ є нові просування на кількох напрямках фронту: деталі від ISW

Російські військові

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На різних ділянках фронту зафіксовано просування російських військ, зокрема на Донеччині поблизу Часового Яру, Торецька, Покровська, Великої Новосілки, а також у Курській області Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Курська область

Російські сили нещодавно здійснили просування в Курській області. Геолокаційні кадри від 27 травня свідчать про просування на південний схід від населеного пункту Новий Путь, поблизу Кореневого. 27 та 28 травня окупанти проводили наступальні дії у цьому районі. Водночас, 28 травня один із російських «воєнкорів» заявив про контратаку ЗСУ у напрямку Тьотькіного.

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На північному заході Бєлгородської області активності на землі 28 травня зафіксовано не було — про це повідомляють і українські, і російські джерела ISW.

Наступ на Сумщині

28 травня російські загарбники знову вели атаки в північних районах Сумської області, зокрема поблизу Біловодів, Водолаг, Володимирівки, Веселівки, Журавки, Кіндратівки, Олексіївки, Юнаківки, Локні та Басівки, однак просунутися їм не вдалося.

Ситуація в Харківській області

У Харківській області 27-28 травня тривали наступальні дії ворога, зокрема біля Стариці та Вовчанська, однак без результату.

Луганський напрямок

На Куп’янському напрямку окупанти діяли в районі Строївки, Дорошівки та Довгенького, однак змін лінії фронту не відбулося. Аналогічно, спроби наступу біля Борової, Загризового, Зеленого Гаю, Надії, Копанки, Греківки та Ольгівки завершилися безрезультатно.

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На Лиманському напрямку 27-28 травня ворог атакував біля Рідкодуба, Нового Миру, Карпівки, Зеленої Долини, Новомихайлівки, Колодязів, Катеринівки, Ямполівки та Серебрянського лісництва — також без успіху.

Фронт у Донецькій області

На Сіверському напрямку російська армія безуспішно атакувала біля Григорівки, Білогорівки та Верхньокам’янського.

Натомість у районі Часового Яру зафіксоване просування ворога. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 травня, вказують на рух російських військ вулицею Дніпровською в центрі міста. Тривають атаки поблизу Оріхово-Василівки, Маркового, Предтечиного і Білої Гори.

На Торецькому напрямку російські сили просунулися до північної околиці Дружби та західної частини Яблунівки. Також тривали бої в районі Диліївки, Зорі, Олександро-Калинового, Попового Яру, Полтавки та Русин Яру.

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На Покровському напрямку підтверджено просування ворога на північний захід від Єлизаветівки. Бої тривали поблизу Миролюбівки, Малинівки, Мирного, Єлизаветівки, Лисівки, Даченського, Звірового, Котлиного та Удачного.

Речник однієї з українських бригад повідомив про відбиття штурму російських мотоциклістів, а командир батальйону наголосив на активному використанні ворогом FPV-дронів.

Російські блогери стверджують, що окупанти застосовують мобільні групи на цивільному транспорті для боротьби з українськими безпілотниками.

На Новопавлівському напрямку просування не зафіксовано. Противник атакував біля Новомиколаївки, Новосергіївки, Муравки, Котлярівки, Троїцького, Горіхового і Богданівки.

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На Курахівському напрямку безуспішні атаки мали місце поблизу Костянтинополя, Багатиря, Андріївки та Олексіївки. Повідомляється про контратаку ЗСУ біля Багатиря.

Нещодавно ворог просунувся у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні відео з Зеленого Поля можуть свідчити про тимчасову окупацію цього населеного пункту. Бої точилися також поблизу Комара, Бурлацького, Шевченка, Веселого, Вільного Поля, Воскресенки та Новополя.

Запорізький напрямок

28 травня російські сили вели атаки в районі Степового, Щербаків, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки та Роботиного. Проте жодного успіху не досягли. Водночас з’явилася інформація про контратаки ЗСУ в районі Щербаків.

Херсонська область

На Херсонському напрямку 28 травня не зафіксовано активних бойових дій.

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Нагадаємо, речник угруповання військ «Курськ» Ярослав Чепурний повідомив 28 травня, що війська РФ намагаються просунутися вглиб Сумської області. Ворог штурмує Кіндратівку та Локню. Українські захисники намагаються стримати атаки, знищуючи піхотні групи окупантів.

Своєю чергою військовий оглядач Денис Попович повідомив, що зараз російське військове командування кидає значні сили на Донеччину, щоб оточити Покровськ і Костянтинівку. Тож зарано вважати, що ворог планує перенести основний напрямок удару на північ задля створення буферної зони.

На думку Поповича, окупанти створюють додаткові зони напруження, зокрема на українському кордоні, щоб змусити ЗСУ перекидати резерви з Донеччини.