У РФ є п’ять пунктів щодо використання ядерної зброї: скільки Україна вже порушила – експерт

Військовий експерт про "червоні лінії" Кремля.
Україна перетнула щонайменше два з п’яти пунктів РФ щодо використання ядерної зброї.
Про це в ефірі Radio NV розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
За його словами, у РФ є п’ять пунктів щодо використання ядерної зброї, зокрема:
- відповідь на ядерний удар,
- відповідь на хімічно-біологічну атаку,
- відповідь на удари балістичними ракетами,
- відповідь на виведення з ладу об’єктів ядерної інфраструктури,
- відповідь на агресію із застосуванням звичайної зброї.
"І Україна, якщо я не помиляюсь, щонайменше два з цих пунктів вже перетнула", – зазначив експерт.
Він нагадав, що 26 травня український дрон атакував РЛС "Воронеж-М" в Оренбурзькій області. А за кілька днів до цього українські дрони атакували РЛС "Воронеж-ДМ" у Краснодарському краї. Тоді було пошкоджено, як мінімум, дві РЛС.
Всі ці об’єкти мають для РФ стратегічне значення, оскільки призначені для виявлення, у тому числі, балістичних ракет. Втім, навіть атаки цих об'єктів не призвели до "ядерної ескалації".
Нагадаємо, аналітики Atlantic Council заявили, що Захід недостатньо рішуче реагує на ядерні загрози з боку Росії. А така слабка реакція може сприяти погіршенню ситуації та наближенню ядерного конфлікту.
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