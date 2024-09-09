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У РФ є п’ять пунктів щодо використання ядерної зброї: скільки Україна вже порушила – експерт

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У РФ є п’ять пунктів щодо використання ядерної зброї: скільки Україна вже порушила – експерт

РФ має п’ять пунктів щодо використання ядерної зброї / Фото: ТСН.ua

Військовий експерт про "червоні лінії" Кремля.

Україна перетнула щонайменше два з п’яти пунктів РФ щодо використання ядерної зброї.

Про це в ефірі Radio NV розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак. 

За його словами, у РФ є п’ять пунктів щодо використання ядерної зброї, зокрема:

  • відповідь на ядерний удар,
  • відповідь на хімічно-біологічну атаку,
  • відповідь на удари балістичними ракетами,
  • відповідь на виведення з ладу об’єктів ядерної інфраструктури,
  • відповідь на агресію із застосуванням звичайної зброї. 

"‎І Україна, якщо я не помиляюсь, щонайменше два з цих пунктів вже перетнула"‎, – зазначив експерт.

Він нагадав, що 26 травня український дрон атакував РЛС "Воронеж-М" в Оренбурзькій області. А за кілька днів до цього українські дрони атакували РЛС "Воронеж-ДМ" у Краснодарському краї. Тоді було пошкоджено, як мінімум, дві РЛС. 

Всі ці об’єкти мають для РФ стратегічне значення, оскільки призначені для виявлення, у тому числі, балістичних ракет. Втім, навіть атаки цих об'єктів не призвели до "ядерної ескалації". 

Нагадаємо, аналітики Atlantic Council заявили, що Захід недостатньо рішуче реагує на ядерні загрози з боку Росії. А така слабка реакція може сприяти погіршенню ситуації та наближенню ядерного конфлікту.

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