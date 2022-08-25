У РФ у в'язнів вираховують половину, а то й усю зарплату, "на підтримку "ДНР"

У РФ у колоніях вирішили підтримати псевдореспубліки матеріально за рахунок засуджених.

Для цього з їхніх зарплат вираховують чималеньку суму.

Про це повідомляють захисники організації "Русь сидящая".

"Розмовляли із Мордовією. Там кожного в'язня в ВК-4 (це селище з дивною для таких місць назвою Ударне) змусили написати заяву: мовляв, прошу зняти з мого особового рахунку 500 рублів на користь ДНР. А треба розуміти, що 500 руб для ув'язненого – великі гроші. У когось це половина місячної зарплати, а в когось і вся", - йдеться в повідомленні.

Захисники зазначають, що ця виправна колонія відома побиттями і тортурами засуджених.

Нагадаємо, що Росія використовує своїх в'язнів у війні проти України, як "гарматне м'ясо". Засуджені, які погодились воювати проти України, не проходять жодної військової підготовки, їх використовують для виявлення позицій ЗСУ.

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