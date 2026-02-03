У РФ зафіксували зліт бомбардувальників: моніторингові канали попереджають про ризик пусків

Бомбардувальник

У ніч проти 3 лютого моніторингові ресурси зафіксували зліт російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 з аеродрому «Оленья». Також попередньо повідомляється про підйом у повітря трьох літаків Ту-160.

За даними спостерігачів, якщо виліт має бойовий характер, ракетоносії можуть вийти на пускові рубежі близько 05:30. Водночас ця інформація є попередньою та потребує підтвердження з боку офіційних структур.

Повітряні сили ЗСУ традиційно закликають громадян у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до укриттів і не ігнорувати сигнали безпеки.

Офіційних повідомлень щодо бойового застосування авіації РФ на момент публікації немає. Ситуація уточнюється.

