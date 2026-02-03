ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
1 хв

У РФ зафіксували зліт бомбардувальників: моніторингові канали попереджають про ризик пусків

Моніторингові канали повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників з аеродрому «Оленья» та можливу загрозу ракетних пусків у разі бойового вильоту.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Бомбардувальник

Бомбардувальник

У ніч проти 3 лютого моніторингові ресурси зафіксували зліт російського стратегічного бомбардувальника Ту-95 з аеродрому «Оленья». Також попередньо повідомляється про підйом у повітря трьох літаків Ту-160.

За даними спостерігачів, якщо виліт має бойовий характер, ракетоносії можуть вийти на пускові рубежі близько 05:30. Водночас ця інформація є попередньою та потребує підтвердження з боку офіційних структур.

Повітряні сили ЗСУ традиційно закликають громадян у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямувати до укриттів і не ігнорувати сигнали безпеки.

Офіційних повідомлень щодо бойового застосування авіації РФ на момент публікації немає. Ситуація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що просив Путіна тиждень не бити по Україні: чи той погодився.

Дата публікації
Кількість переглядів
314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie