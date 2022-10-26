У РФ заговорили про "десатанізацію" України: в ISW пояснили, чому росіяни вигадали нові цілі у війні

Заяви помічника секретаря російського Радбезу Олексія Павлова, який підхопив слова Рамзана Кадирова про мовляв необхідність "проведення десатанізації України", і подальше проштовхування нової пропагандистської ідеї у російських ЗМІ, що, мовляв, в Україні занадто багато релігійних сект, зроблені для того, щоб таким чином задовольнити групи релігійних меншин в російських збройних силах.

Такого висновку прийшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Помічник секретаря Ради Безпеки Росії Олексій Павлов розширив заяви глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова 25 жовтня про те, що метою війни в Україні повинна бути "повна десатанізація". Павлов стверджував, що українським суспільством керують "фанатики", які прагнуть відмовитися від цінностей російської православної церкви, ісламу та іудаїзму", – пишуть аналітики ISW, посилаючись на російські джерела.

Сказано, що перед цим Рамзан Кадиров заявляв, що війна РФ проти України тепер нібито є джихадом проти українського "сатанізму".

"Ці заяви можуть свідчити про бажання відвернути інакомислення серед груп релігійних меншин у Збройних силах Росії", – вважають експерти.

Крім того, в ISW також нагадали, що нещодавні розколи між військовослужбовцями-мусульманами і немусульманами спричинили спалахи насильства в російських лавах.

Нагадаємо, помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести "десатанізацію". Росіянам не сподобалося, що в Україні не утискають жодної релігії, а тому їм тут привиділися "сотні сект". На думку пропагандистів, в Україні громадяни "відмовилися від православних цінностей", тому "десатанізація" стає нагальним питанням.

Своєю чергою, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк 24 жовтня наголосив, світ повинен визнати численні злочини Росії, яка повномасштабно вторглася до України, геноцидом українського народу.

Раніше ж російський пропагандист Антон Красовський заявив, що всіх тих українців, які проти окупації України, потрібно втопити, спалити та розстріляти. Голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що це - агресивне розпалювання геноциду.

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