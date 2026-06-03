У РФ заговорили про кінець війни без “перемоги”: чому Путін не може вибратися з власної пастки

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

У Росії дедалі частіше з’являються ознаки дискусії про те, чи не час завершувати війну проти України навіть без досягнення заявлених Кремлем цілей. Водночас Володимир Путін публічно не демонструє готовності змінювати позицію.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Після початку повномасштабного вторгнення російський диктатор не виявляв ані жалю за рішення атакувати Україну, ані наміру припинити бойові дії. Москва й надалі вимагає від України фактичної передачі Росії контролю над усім Донбасом.

Реклама

Однак, за оцінкою BBC, ситуація для Кремля змінилася. Розрахунки російської влади на те, що Дональд Трамп допоможе нав’язати Україні мир на умовах Москви, не справдилися. Після саміту США і Росії в Анкориджі російські чиновники місяцями говорили про «дух Анкориджа», але мирної угоди так і не з’явилося.

Війна, яку Кремль планував як коротку «спеціальну військову операцію», перетворилася на затяжне виснаження. Росія зазнала великих втрат, економіка перебуває під тиском санкцій, бюджетний дефіцит зростає, а українські дрони регулярно атакують об’єкти глибоко на території РФ.

Попри це, відповіддю Кремля стала не спроба згорнути війну, а подальша ескалація. Про це свідчать нові масовані удари Росії по українських містах.

Водночас у російському інформаційному просторі почали з’являтися обережні сигнали про необхідність перегляду цілей війни. Політолог Василь Кашин у виданні «Россия в глобальной политике», пов’язаному з російським зовнішньополітичним істеблішментом, заявив, що мета ліквідації «антиросійського режиму» в Україні є недосяжною без повної окупації всієї країни, включно із заходом.

Реклама

«Для Росії це технічно неможливо», — написав Кашин.

Згодом прокремлівський таблоїд «Московский комсомолец» процитував політичного коментатора Олександра Носовича, який визнав розкол серед експертів. За його словами, частина з них виступає за продовження війни до досягнення цілей, а інші вважають, що її час завершувати, бо найгіршим сценарієм може стати не поразка, а нескінченна війна.

У тій самій публікації юрист Дмитро Краснов стверджував, що в історії Росії навіть програні війни та принизливі перемир’я іноді ставали поштовхом до реформ і нових перемог.

BBC звертає увагу, що для країни, де офіційна ідеологія побудована навколо образу «нації переможців», поява таких тез у друці виглядає показово. Втім, межі цієї дискусії залишаються жорсткими: згодом стаття зникла з доступу, а під час спроби відкрити її онлайн з’являлося повідомлення про помилку 404.

Реклама

За оцінкою видання, це свідчить: у Росії вже можуть говорити про необхідність завершення війни, але лише в дуже обмежених рамках. Сам Путін тим часом залишається заручником власної війни, з якої не може вийти без політичних втрат.

Війна в Україні обертається проти Путіна — останні новини

Раніше видання The Washington Post писало, що війна Росії проти України, розпочата Володимиром Путіним як «спеціальна військова операція» з метою швидкого знищення української державності, на п’ятому році зайшла у стан, який низка аналітиків описує як стратегічний «цугцванг», коли будь-який подальший крок лише погіршує становище.

До слова, згідно з матеріалом The Telegraph, атаки дронів на Москву та економічна стагнація руйнують ілюзію спокійного життя в Росії. Аналітики вважають, що Кремль наближається до доленосного вибору: або завершувати війну, або переводити країну на воєнні рейки «сталінського типу».

Нагадаємо, і ISW також зазначають, що фронт виходить з-під контролю Росії. Окупанти стрімко втрачають захоплені території через контратаки ЗСУ. Російський наступ в Україні різко сповільнився, а ЗСУ повернули більше територій, ніж втратили.

Реклама

Новини партнерів