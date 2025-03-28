У РФ заявили про удари по російських енергооб’єктах: у ЦПД роз’яснили ситуацію

Обстріл енергетичних об’єктів в Україні / © Associated Press

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Російське міноборони поширює неправдиву інформацію про удари Сил оборони України по енергетичних об’єктах на території РФ. Такими фейками у Кремлі намагаються ввести в оману міжнародну спільноту та перекласти на Україну відповідальність за недотримання Москвою «енергетичного перемир’я».

Про це повідомили в п’ятницю, 28 березня, у Центрі протидії дезінформації.

Одне з останніх звинувачень з боку держави-агресорки стосувалося атаки українських військових на газовимірювальну станцію «Суджа» в Курській області РФ.

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Керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко наголосив, що Росія сама атакувала газовимірювальну станцію «Суджа», яку не контролюють російські війська.

Генштаб ЗСУ, Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних об’єктах. Вогневе ураження здійснюється винятково по військових цілях російської окупаційної армії.

Водночас сама Росія систематично порушує взяті на себе зобов’язання щодо припинення ударів по енергооб’єктах.

Лише за минулу добу ворог завдав ударів, внаслідок яких були пошкоджені енергообʼєкти в Херсоні та на Полтавщині. Також раніше у Групі «Нафтогаз» повідомили, що під комбінованою атакою ворога опинилися українські газовидобувні потужності.

«Кремль продовжує поширювати фейки про нібито удари Сил оборони України по енергетичних об’єктах РФ, намагаючись у такий спосіб ввести в оману міжнародну спільноту та перекласти на Україну відповідальність за недотримання Москвою припинення вогню», — наголосили в ЦПД.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський незвав удар російської армії в четвер, 27 березня, по українському місту Херсон, внаслідок якого постраждала енергетична інфраструктура, порушенням домовленостей про перемир’я. Про цей інцидент буде повідомлено США.