У РФ залишилося 25% ракет: чи може Путін ще завдати масованого удару по Україні

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що у російської армії залишилося лише 25% арсеналу ракет. Як він вважає, Путін ще може завдати масованого ракетного удару по Україні, але це буде "самогубством".

Таку думку Арестович висловив в ефірі "Фейгін LIVE".

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"Можливо, два-три рази вони спробують завдати такі ж удари. Ще по сто ракет позапускають разово, після таких ударів у них залишиться 400 ракет всіх типів. А це взагалі нічого. Це все одно, що повзти в бій, маючи півтора ріжка, чисте самогубство", - додав Арестович.

Радник ОП зазначив, що ЗС РФ найближчим часом не зможуть відновити запаси ракет.

"Російський Генштаб і Путін зараз схожі на двох мужиків, які вийшли з казино, один повністю голий, другий в трусах. І голий, Путін, повертається до Генштабу і каже: "Знаєш, за що я тебе завжди поважав? За те, що ти завжди можеш вчасно зупинитися", - пожартував Арестович.

Скільки ракет залишилося у Росії

За даними Міноборони, Росія має ще понад 600 ракет різних типів, зокрема: 124 ракети для "Іскандерів", 272 "Калібри", 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Очільник відомства зауважив, що країна-агресорка витратила вже дві третини свого ракетного арсеналу.

До слова, що до початку повномасштабної війни РФ мала 900 ракет для "Іскандерів" наземного базування, 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилаті ракети повітряного базування типу Х-101 та Х-555.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на озброєнні РФ залишилося 25-28% високоточних ракет від тієї кількості, що була станом на день повномасштабного вторгнення її військ до України 24 лютого.

Скільки ракет вже використала Росія

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