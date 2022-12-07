Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У РФ затримали дезертира з кулеметом, який обстріляв поліцейських: ним виявився боєць ПВК "Вагнер"

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
979
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У РФ затримали дезертира з кулеметом, який обстріляв поліцейських: ним виявився боєць ПВК "Вагнер"

Фото: facebook.com/backandalive

В Росії затримали дезертира, який втік з кулеметом і обстріляв поліцейських.

У Ростовській області затримано дезертира, який обстріляв поліцейських із кулемета.

Про це повідомляє Nexta.

Дезертира затримали в Ростовській області. Він ховався на одній із місцевих свиноферм.

Cтрільцем виявився колишній грабіжник, який вступив до лав приватної військової компанії "Вагнер". Йдеться про колишнього ув'язненого, який відбував термін в уфімській виправній колонії № 4. Там його завербували до ПВК.

Нагадаємо, що у російському Новошахтинську Ростовської області чоловік у камуфляжі обстріляв поліцейських. Один із них отримав поранення. Сам стрілець утік. Його шукали впродовж доби.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
979
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація