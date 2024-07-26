У РФ заявили про "окупацію" Глибокого на Харківщині: аналітики пояснили ситуацію

Збройні сили Російської Федерації атакували біля Сотницького Козачка на кордоні з Бєлгородською областю. Також окупантам вдалося просунутися на півночі Харківщини.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

За повідомленнями Генштабу ЗСУ від 24 та 25 липня, окупанти атакували поблизу Сотницького Козачка. Останнім часом у населеному пункті діяли російські ДРГ, проте станом на 17 липня, за інформацією аналітиків, окупанти більше не зберігали присутності в прикордонному населеному пункті.

Крім цього, ЗС РФ нещодавно просунулися на півночі регіону. Згідно з геолокаційними кадрами від 24 липня, окупанти мали успіхи на півночі від Глибокого. Тоді як російські військкори стверджували, що окупанти нібито захопити весь населений пункт Глибоке, але в ISW не знайшли підтвердження того, що ворог діє в західній частині села.

"Російські та українські джерела стверджують, що бої тривали на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід від Харкова в межах Вовчанська та поблизу Стариці та Тихого", — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що росіяни увійшли до Харківщини з іншого боку та просунулися. Більше про це читайте у новині.

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