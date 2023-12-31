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У РФ заявили про "ураження бійців Kraken" під час атаки на Харків: у підрозділі прокоментували

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У РФ заявили про "ураження бійців Kraken" під час атаки на Харків: у підрозділі прокоментували

Наслідки ворожої атаки по Харкову 31 грудня / Фото: МВС

У підрозділі Kraken подібні заяви пропагандистів називають "плодом хворих фантазій".

Один із командирів підрозділу Kraken із позивним "Чілі" Сергій Величко спростував заяви пропагандистів Росії про "влучання" по представниках ГУР, зокрема по бійцях Kraken, під час ракетної атаки на Харків у ніч проти 31 грудня.

Відео із заявою "Чілі" опублікували на офіційній сторінці спецпідрозділу ГУР МО "Kraken".

"Вчора під час терористичного акту РФ по Харкову жоден зі співробітників ГУР не постраждав. Усі влучання були по інфраструктурі міста, житлових будинках, по готелю, але не по військових об'єктах. Усі ваші заяви (Росії - ред.) - це плід ваших хворих фантазій. Людей, які живуть у паралельній реальності", - сказав він. 

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони уже відреагували на подібні заяви Росії.

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Дата публікації
Перегляди
672
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