У РФ заявили про захоплення промзони у Часовому Яру: в ISW прокоментували

Нещодавно українські війська відбили російську механізовану атаку на Бахмутському напрямку силами приблизно роти.
Російські джерела заявили, що їхня війська нещодавно просунулися до промислової зони мікрорайону "Канал", що на сході Часового Яру Донецької області, однак американські аналітики цього не підтверджують.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри, опубліковані 9 червня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на захід до промислової зони мікрорайону "Канал". Російські джерела стверджують, що їхня армія захопила цю промислову зону. Проте в ISW не побачили візуальних доказів, які б це підтверджували.
"Один російський мілблогер поскаржився, що багато російських мілблогерів зображують російське просування в мікрорайоні "Канал" як раптовий прорив, тоді як це просування було результатом більш ніж двох місяців системних російських наступальних операцій від квітня 2024 року і більш ніж двох тижнів постійних російських ударів із застосуванням планерних бомб і термобаричних артилерійських систем армійського рівня "ТОС", - сказано у звіті.
За інформацією ISW, ЗС РФ також продовжували наступальні операції:
- на сході Часів Яру біля Нового мікрорайону;
- на північ від Часового Яру біля Калинівки;
- на південний схід від Часового Яру біля Іванівського, Андріївки та Кліщіївки.
Аналітики, посилаючись на речника однієї з українських бригад, повідомили, що російські війська продовжують атакувати на Бахмутському напрямку невеликими штурмовими групами і час від часу використовують бронетехніку. Речник додав, що нещодавно українські війська відбили російську механізовану атаку на Бахмутському напрямку силами приблизно роти.
Нагадаємо, у РФ поменшало захищених територій після дозволу Заходу бити по них.
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