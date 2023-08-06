У РФ заявили, що завдали удару по авіабазі в Дубні Рівненської області: що каже Україна

Місцева влада повідомила про вибиті шибки та пошкоджені дахи у житлових будинках.

У Міноборони Росії заявили, що у ніч проти 6 серпня завдали удару по авіабазі у Дубні Рівненській області. Українська влада не спростовує, і не підтверджує. Як повідомив голова ОВА Віталій Коваль, що після тривоги є пошкоджені житлові будинки.

Про це очільник області написав у себе на сторінці у телеграм-каналі.

"Пошкоджені дахи і шибки після нічних тривог на півдні Рівненщини відновлюють. Триває робота над заміною віконних рам і шиферу в приватних оселях. Таких будинків - шість. Дякую за злагоджену роботу та оперативність районній, місцевій владі та бізнесу", - йдеться у його дописі.

Масована ракетна атака по Україні

Нагадаємо, вночі 6 серпня була оголошена повітряна тривога через ракетну атаку ворога. Пізніше стало відомо, що противник продовжив атакувати ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з району Каспію.

У Повітряних силах додали, що основним напрямком була Хмельниччина. Переважна більшість ракет була збита протиповітряною обороною. Речник відомтсва Юрій Ігнат повідомив про успішну роботу ППО. Він розповів, що ціллю був аеродром Старокостянтинова.

Читайте також: