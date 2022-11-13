У РФ жорстоко стратили зека-"вагнерівця": голову розбили кувалдою

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не став заперечувати причетність свого формування до страти.

Російські Telegram-канали поширили відео страти завербована зека, який воював у складі незаконного збройного формування ПВК "Вагнера".

На відео повідомляють, що йдеться про ув'язненого Рязанської ВК-3, "вагнерівця" Євгена Нужина. Чоловіка забрали з колонії і відправили на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".

У вересні ув'язнений вирішив здатися в український полон. Після цього він дав інтерв'ю українському журналісту, де критикував режим Путіна і заявляв про бажання воювати на боці України.

"Я вирішив здатися ще давно. Тут є російський легіон (легіон "Свобода Росії" — ред), вони закликали, щоб приїжджали. А потім, коли ось ця заваруха (вербування — ред) почалася, я для себе вирішив, що коли приїду — точно здамся. І постараюся туди (в легіон "Свобода Росії" — ред) потрапити", — говорив він українському журналістові.

Екс-ув'язнений зазначав, що не може воювати проти українців, адже тут живуть його сестра і дядько.

Також він розповідав, як на фронті командування просто розстрілює завербованих зеків, які насмілюються щось заперечити. Нужин був засуджений на 24 роки позбавлення волі за вбивство людини, а пізніше отримав ще чотири роки за невдалу втечу.

На відео, яке розповсюджують російські Телеграм-канали, Нужин стверджує, що перебував у Києві, проте його викрали 11 листопада. За словами "вагнерівця", він втратив свідомість і отямився в підвалі. Після цього чоловіка жорстоко страчують, розбиваючи голову кувалдою.

Російський анонімний Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" стверджує, що Нужина нібито віддали росіянам у межах обміну полоненими.

Власник ПВК "Вагнер", олігарх Євген Пригожин не став заперечувати причетність свого формування до страти.

"Щодо кувалди, то в даному шоу видно, що він не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми. Мені здається, цей фільм називається "Собаці - собача смерть". Прекрасна режисерська робота, дивиться на одному диханні. Сподіваюся, під час зйомок жодна тварина не постраждала", — сказав олігарх.

Нагадаємо, що на звільненій території Херсонської області почали знаходити тіла страчених цивільних.

У серпні стало відомо про кастрацію українського бійця російськими солдатами. ТСН.ua зібрав все, що відомо про цей факт нечуваної нелюдської жорстокості загарбників.