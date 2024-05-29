У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: час виходу на пускові рубежі

У Росії з авіабази "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це пишуть моніторингові канали.

У повідомленні зазначається, що станом на 23:10 зафіксовано зліт п'яти бортів Ту-95МС курсом на пускові рубежі в районі міста Енгельс та Каспійського моря.

Прибуття в потенційну зону пуску крилатих ракет Х-101/555:

02:15 - Саратовська область;

03:20 - Волгоградська область;

03:50 - Каспійське море.

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Нагадаємо, пошукові роботи у харківському "Епіцентрі" завершені. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня.

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вдарили КАБами по Торецьку. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

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