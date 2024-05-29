Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: час виходу на пускові рубежі

У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95: час виходу на пускові рубежі

З аеродрому "Оленья" злетіли п'ять бомбардувальників Ту-95 / Фото: Associated Press

Станом на 23:10 відмічено зліт п'яти бортів Ту-95.

У Росії з авіабази "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це пишуть моніторингові канали.

У повідомленні зазначається, що станом на 23:10 зафіксовано зліт п'яти бортів Ту-95МС курсом на пускові рубежі в районі міста Енгельс та Каспійського моря.

Прибуття в потенційну зону пуску крилатих  ракет Х-101/555:

  • 02:15 - Саратовська область;
  • 03:20 - Волгоградська область;
  • 03:50 - Каспійське море.

Нагадаємо, пошукові роботи у харківському "Епіцентрі" завершені. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих унаслідок російських авіаударів, яких завдали російські військові в суботу, 25 травня. 

Крім того, ми раніше інформували, що окупанти вдарили КАБами по Торецьку. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація