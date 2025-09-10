ТСН у соціальних мережах

Війна
869
1 хв

У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники

Росія може здійснити черговий ракетний удар по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ту-95МС

Ту-95МС / © Janes.com

У Росії в ніч проти 10 вересня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це повідомляє низка моніторингових телеграм каналів.

Повідомляється, що чотири стратегічних бомбардувальники Ту-95МС злетіли з аеродрому «Енгельс»

Крім того, Повітряні сили повідомили про масовану атаку БпЛА, наразі у повітряному просторі фіксується понад 100 безпілотників.

Раніше повідомлялося, що У Києві в ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, спрацювали сили протиповітряної оборони.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

