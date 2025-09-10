- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 869
- Час на прочитання
- 1 хв
У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники
Росія може здійснити черговий ракетний удар по Україні.
У Росії в ніч проти 10 вересня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Про це повідомляє низка моніторингових телеграм каналів.
Повідомляється, що чотири стратегічних бомбардувальники Ту-95МС злетіли з аеродрому «Енгельс»
Крім того, Повітряні сили повідомили про масовану атаку БпЛА, наразі у повітряному просторі фіксується понад 100 безпілотників.
Раніше повідомлялося, що У Києві в ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, спрацювали сили протиповітряної оборони.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.