У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники

Ту-95МС / © Janes.com

У Росії в ніч проти 10 вересня злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Про це повідомляє низка моніторингових телеграм каналів.

Повідомляється, що чотири стратегічних бомбардувальники Ту-95МС злетіли з аеродрому «Енгельс»

Крім того, Повітряні сили повідомили про масовану атаку БпЛА, наразі у повітряному просторі фіксується понад 100 безпілотників.

Раніше повідомлялося, що У Києві в ніч проти 10 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, спрацювали сили протиповітряної оборони.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.