У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС: направляються на пускові рубежі

Бомбардувальники Ту-95МС

У Росії в ніч проти 20 вересня у небо злетіли борти стратегічної авіації Ту-95МС, які регулярно здійснюють обстріли території України крилатими ракетами.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Зокрема було повідомленні, що з аеродрому «Оленья» злетіло 3 бомбардувальники Ту-95МС, які летять в сторону пускових рубежів.

У Повітряних силах дану інформацію не коментували.

Наразі у повітряному просторі України відмічено велику кількість безпілотників, які фіксуються на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині та у інших регіонах.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 19 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».