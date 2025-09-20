- Дата публікації
У РФ злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС: направляються на пускові рубежі
У Росії зафіксували зліт стратегічних бомбардувальників.
У Росії в ніч проти 20 вересня у небо злетіли борти стратегічної авіації Ту-95МС, які регулярно здійснюють обстріли території України крилатими ракетами.
Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.
Зокрема було повідомленні, що з аеродрому «Оленья» злетіло 3 бомбардувальники Ту-95МС, які летять в сторону пускових рубежів.
У Повітряних силах дану інформацію не коментували.
Наразі у повітряному просторі України відмічено велику кількість безпілотників, які фіксуються на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині та у інших регіонах.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 19 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що Європейський Союз розглядає створення масштабної системи захисту на східному кордоні — так званої «дронової стіни».