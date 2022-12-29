У РФ знову неспокійно, з ладу було виведено ЗРК С-300: що відомо

У Росії в Брянській області рано вранці 29 грудня знову лунали вибухи, у результаті, повідомляється про пошкодження ракетно-зенітної установки С-300.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ і підтвердив сам губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За його словами, начебто на території регіону працювала ППО. Мовляв, каже, відбивали атаку безпілотників.

За даними ASTRA, установку "С-300" було виведено з ладу сьогодні о 4:30 ранку в районі селища Рюхів.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що у Росії є проблеми з системами протиповітряної оборони середньої дальності, оскільки її об'єкти, як всередині країни, так і на фронті залишилися без захисту.

У РФ останнім часом досить неспокійно. В окупантів все частіше лунають вибухи і спалахують пожежі на аеродромах і різних військових базах. Востаннє "бавовна" завітала до РФ вночі 26 грудня, коли на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух.

Там міг бути знищений пункт управління авіабази.

Попередній раз після "бавовни" повідомлялося про пошкодження двох бомбардувальників Ту-95, які завдають ударів по Україні.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, інциденти в РФ є "об'єктивним наслідком процесу під назвою війна".

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