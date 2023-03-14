У Rheinmetall заявили, що готові забезпечити Україну снарядами, але європейці не дають замовлень

У концерні заявляють, що для забезпечення ЗСУ є всі можливості, але країни Європи не поспішають з замовленнями.

У німецькому оборонному концерні Rheinmetall заявили, що європейські політики не роблять замовлень для забезпечення потреб Збройних сил України у артилерійських боєприпасах калібру 155 мм для визвольної війни проти Росії, хоча у промисловості Європи достатньо для цього можливостей.

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Генеральний директор концерну Армін Паппергер заявив у коментарі Bloomberg, що для цього потрібні гроші на подвоєння потужностей.

"Мені потрібні накази. Без замовлень я нічого не робитиму. У будь-якій нестачі боєприпасів винна не оборонка. Промисловість може надати те, що необхідно", – сказав він.

Він зазначив, що цього року концерн буде виробляти снаряди приблизно на дві третини своїх потужностей, — попри заяви європейських та українських політиків, що кількість снарядів буде вирішальним фактором у війні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво в Україні танкового заводу.

Крім того, ми раніше інформували, що до кінця березня Україна отримає від Німеччини 18 танків Leopard 2. Зараз українські військові проходять навчання на танках німецького виробництва.

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