У річницю деокупації Сумщини Залужний показав відео звільнення регіону

Населені пункти регіону зупинили ворога на шляху до Києва.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний сьогодні, 11 квітня, у річницю деокупації Сумської області, показав, як регіон звільняли від російських військ.

Залужний опублікував у своєму Facebook відео.

"11 квітня 2022 року було повністю відновлено контроль над державним кордоном у Сумській області. Сили оборони остаточно вибили ворога та деокупували область", - йдеться у дописі Залужного.

Головнокомандувач наголосив, що міста і села Сумщини зупинили російські окупаційні війська на шляху до столиці. Тут росіяни зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці.

"Дякую кожному, хто визволяв Сумщину. Своєю самовідданістю та героїзмом ви день у день наближаєте нашу перемогу", - додав Валерій Залужний.

У відео він показав руйнування, які приніс ворог у регіон, та понищену ворожу техніку. Також у ролику показали зустріч українських воїнів з українцями, що перебували кілька місяців в окупації.

Нагадаємо, 3 квітня 2022-го Київську область було звільнено від російських окупантів.

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