У річницю збиття літака рейсу MH17 нідерландець розповів про втрату сина, невістки і онука: щемлива історія родини

8 років тому донецькі бойовики збили російською ракетою «Боїнг», який летів з Амстердама до Малайзії. Тоді перші європейці, які стали жертвами російської агресії в Україні.

Майже три сотні людей на борту загинули – дві третини були громадянами Нідерландів, йдеться в ТСН.

За дві з половиною тисячі кілометрів від поля, на яке родичам загиблих і досі немає доступу, облаштували місце пам’яті, воно поруч із нідерландським Схіпхолом звідки вилетів рейс.

Поле з соняшниками не просто нагадує Донеччину ці квіти виросли з українського насіння, яке зібрали між уламками літака.

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Екіпаж навряд чи встиг щось зрозуміти, російська ракета земля-повітря здетонувала над кабіною пілота – всі, хто були в ній, загинули миттєво. Решта «Боїнга» розпалася на частини, уламки розлетілися на 50 квадратних кілометрів неподалік окупованого росіянами міста Торез.

На відміну од людей, речі лишаються цілими. Паспорти десяти країн. Косметика, яку бойовики роздаровують коханкам. І те, що слідчим пізніше вдасться відібрати у мародерів.

«Це рюкзак Ремко – мого молодшого онука. Ось навіть бірка малазійських авіаліній ціла. Моя дружина часто сиділа з цим рюкзаком на колінах і казала, що мені здається, я тримаю Ремко на колінах», - розповідає Ентон, який у катастрофі втратив рідних.

Ремко був одним із восьми десятків дітей на облавку. В один день Ентон втратив онука, сина та невістку. «Я усвідомлюю, що вони вже втратили вісім років життя, а я – старший чоловік – живу. Так не має бути. Це так нечесно, те що сталося! Вистрелити у цивільний літак у двадцять першому сторіччі. Спеціально, не випадково! Вони навели установку – спеціально прицілилися у зону польоту цивільної авіації. Просто неможливо», - розмірковує чоловік.

«Боїнг» збили з російської установки «БУК», її шлях до бойовиків самопроголошеної «республіки» з території Росії міжнародні розслідувачі встановили в деталях – фото, відео, свідки, перехоплення розмов самих терористів.

Усі знайдені шматки літака доправили до Нідерландів – і склали докупи, кабіну пілотів вдалося зібрати майже повністю. Торік її показали журналістам на виїзному засіданні суду. Обвинувачені – четверо бойовиків – три росіянина і українець. Хоча не тільки «ДНРівців» хотіли б бачити на лаві підсудних позивачі.

Поруч із посольством держави спонсора тероризму в Нідерландах цілодобово чергує поліція. Український прапор розтягнений на всю ширину будівлі. У річницю падіння "Боїнга" українські біженці збираються і на головній площі Амстердаму – плакати і паперові літачки з двома прапорами. І вісім років Росія потому продовжує вбивати невинних.

Для Ентона восьмирічний шлях боротьби за справедливість – добігає фіналу. Восени суд, жодне засідання якого він не пропустив, нарешті оголосить вирок. «Росіяни продовжуватимуть заперечувати і заперечувати кожне рішення, я до цього готовий. Але весь світ знатиме, що вирішив нідерландський суд. І, знаєте, у рейтингу судової системи Нідерланди на п’ятому місці в світі, а Росія на дев’яностому. І це – найважливіше», - каже він.

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