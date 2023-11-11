У річницю звільнення Херсонщини росіяни вгатили з новою силою: є жертви

Російські війська упродовж 10 листопада з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів і авіації 121 раз обстріляли Херсонську область.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За добу по території Херсонщини військові РФ з різних видів озброєння випустили 696 снарядів, по Херсону — 15. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пункт незламності та завод у Бериславському районі. Двоє людей загинули, восьмеро — поранені", - йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на Херсонському напрямку російська армія завдала авіаційного удару по Іванівці. З артилерії атакувала Антонівку, Комишани та Софіївку.

Російська армія також обстріляла Тягинку та Новорайське на Херсонщині. У Тягинці травмована жінка, у Новорайському — одна людина загинула, п'ятеро поранених. Усіх поранених ушпиталили та надають меддопомогу.

Армія РФ з артилерії атакувала Кіндійку на Херсонщині. Загинув 69-річний чоловік. У 63-річного місцевого жителя діагностували вибухову травму та поранення спини. Його шпиталізували

У Херсонській громаді внаслідок обстрілів РФ загинув 69-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав поранення, його шпиталізували.

Нагадаємо:

Рік тому, 11 листопада, у Херсоні замайорів український прапор. Понад вісім місяців місто перебувало під російською окупацією.

11 листопада 2022 року в центрі Херсона місцеві жителі вийшли на вулиці з українськими прапорами. Синьо-жовтий стяг встановили поруч із будівлею Херсонської обласної адміністрації, а також біля будівлі поліції.

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