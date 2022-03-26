У Рівненській області локалізували масштабну пожежу на нафтобазі після ракетного удару

У Рівненській області локалізували масштабну пожежу на нафтобазі після ракетного удару

Хімічний та радіаційний фон перебуває в нормі.

У місті Дубно Рівненської області локалізували масштабну пожежу на нафтобазі. Вона виникла після того, як російські окупанти запустили туди ракету.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Пожежа на нафтобазі міста Дубно локалізована. На місці працює 12 одиниць техніки та 65 рятувальників", - сказав він.

Коваль додав, що "також діє хімічна лабораторія ДСНС та лабораторного центру міста Рівне. Хімічний та радіаційний фон - в нормі. Цивільному населенню ніщо не загрожує, не потрібно евакуювати ні дітей, ні дорослих. Ситуація контрольована. Працюємо далі".

Зазначимо, що 26 березня було два влучання по об’єктах критичної інфраструктури у Львові. Перше - по нафтобазі у самому місті, по житловому кварталу. Друге – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві.

А за 10 кілометрів від Луцька у суботу, 26 березня, збили ймовірно ворожий безпілотник або ракету.

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