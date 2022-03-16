У Рівненській області на колінах попрощалися із 21 загиблим від ракетного удару росіян по телевежі (фото)

У Рівненській області на колінах попрощалися із 21 загиблим від ракетного удару росіян по телевежі (фото)

Окупанти атакували телевізійну вежу 14 березня.

У Рівненській області 16 березня попрощалися із загиблими внаслідок авіаударів російських окупантів по телевежі. Росіяни варварськи вбили 21 людину.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Сьогодні прощаємось із загиблими від авіаударів по телевежі. Ворог забрав 21 життя", - заявив Коваль.

Це 17 мешканців Рівненського району (Великий Олексин, Городок, Шубків, Клевань, Караєвичі, Франівка, Гоща, Обарів, Горбаків, Андрусіїв, Костопіль, Симонов, Бугрін), троє рівнян та один волинянин (село Сенкевичівка).

Приносимо щирі співчуття сім'ям, рідним і друзям загиблих. Світла пам'ять!

Нагадаємо, російські окупанти завдали авіаудару по телевізійній вежі в селі Антопіль поблизу Рівного 14 березня. Звук від вибуху було чути за понад десяток кілометрів від місця події.

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