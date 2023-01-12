У Рівненській області на кордоні з Білоруссю активно будують захисні споруди: з'явилися фото

Лише в один з днів до будівництва захисних споруд долучилося понад 150 добровольців.

На півночі Рівненської області активно будують інженерні та фортифікаційні споруди.

Про це заявив голова Рівненської області Віталій Коваль.

"Продовжуємо готуватися до оборони населених пунктів Рівненської області. На півночі активно будуємо інженерні та фортифікаційні споруди", - про це він написав у Телеграмі.

За його словами, жителі Вараського і Сарненського районів гуртом допомагають копати окопи. Лише в один з днів прийшло понад 150 добровольців.

"Є й ті, хто працює постійно, навіть в святкові дні. Пріоритет на 2023 рік - перемога у війні та безпека жителів Рівненщини. Працюємо", - підсумував він.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2022 року генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови спецслужби Віктор Ягун заявляв, що під час нового великого наступу Росії на Україну одним з пріоритетних напрямків для ворога може бути Рівненська АЕС. Шантажем атак по ній Москва намагатиметься посадити Київ за стіл переговорів.

Військовий експерт Олег Жданов також припускав, що окупанти можуть спробувати прорвати кордон України на Рівненському, Волинському, Житомирському напрямках. Мета ворога – відтягти частину українських військ на північ з інших напрямків.

На думку керівника Рівненської ОВА Віталія Коваля, Лукашенко може дати наказ на вторгнення, але мотиву у білорусів немає. Крім того, він каже, що й самі білоруси можуть не виконати наказ, оскільки вже є випадки, коли розрізали колеса, спускали дизель в машинах. Також вони можуть вдавати, що налаштовані на активний прорив.

За даними Пентагону, ознак того, що Білорусь планує вступити у війну проти України, немає наразі.

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