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У Рівненській області на Святвечір вся родина отруїлась чадним газом: подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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1198
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У Рівненській області на Святвечір вся родина отруїлась чадним газом: подробиці

Фото: pixabay.com

Родина із двома дітьми отруїлась чадним газом.

У Рівненській області вся родина отруїлась чадним газом. Їх госпіталізували у задовільному стані. 

Про це повідомили у ДСНС Рівненської області. 

"6 січня до лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізовані жителі села Опарипси Дубенського району: жінка 1984 р.н. та чоловік 1985 р.н. і двоє дітей - хлопчики 2008 та 2016 р.н. Їх стан задовільний", - йдеться у повідомленні. 

У ДСНС закликали бути обережними із чадним газом та перевіряти газову колонку або котел. 

Нагадаємо, у селі Білине Подільського району Одеської області на Святвечір у пожежі загинули 31-річна матір та її троє маленьких синів. Батько дітей отримав травми, його госпіталізували.

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Дата публікації
Перегляди
1198
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