У Рівненській області на Святвечір вся родина отруїлась чадним газом: подробиці

У Рівненській області вся родина отруїлась чадним газом. Їх госпіталізували у задовільному стані.

Про це повідомили у ДСНС Рівненської області.

"6 січня до лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізовані жителі села Опарипси Дубенського району: жінка 1984 р.н. та чоловік 1985 р.н. і двоє дітей - хлопчики 2008 та 2016 р.н. Їх стан задовільний", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС закликали бути обережними із чадним газом та перевіряти газову колонку або котел.

Нагадаємо, у селі Білине Подільського району Одеської області на Святвечір у пожежі загинули 31-річна матір та її троє маленьких синів. Батько дітей отримав травми, його госпіталізували.

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