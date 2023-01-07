У Рівненській області на Святвечір вся родина отруїлась чадним газом: подробиці

Родина із двома дітьми отруїлась чадним газом.
У Рівненській області вся родина отруїлась чадним газом. Їх госпіталізували у задовільному стані.
Про це повідомили у ДСНС Рівненської області.
"6 січня до лікарні з діагнозом "отруєння чадним газом" госпіталізовані жителі села Опарипси Дубенського району: жінка 1984 р.н. та чоловік 1985 р.н. і двоє дітей - хлопчики 2008 та 2016 р.н. Їх стан задовільний", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС закликали бути обережними із чадним газом та перевіряти газову колонку або котел.
Нагадаємо, у селі Білине Подільського району Одеської області на Святвечір у пожежі загинули 31-річна матір та її троє маленьких синів. Батько дітей отримав травми, його госпіталізували.
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