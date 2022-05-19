У Рівненській області судитимуть білоруса, який прославляв російських окупантів

У Рівненській області судитимуть білоруса, який прославляв російських окупантів

Служба безпеки України у Рівненській області завершила досудове розслідування стосовно білоруса, який виправдовував дії загарбників та заперечував збройну агресію РФ проти України.

Чоловікові вже повідомили про підозру.

Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

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За даними спецслужби, уродженець Білорусі, який вже багато років проживає у Вараському районі Рівненщини, заперечував причетність військовослужбовців РФ до обстрілів українських міст.

Він також виправдовував знищення військами країни-агресора об’єктів критичної та цивільної інфраструктури Рівненського регіону.

Щодо нього до суду вже скеровано обвинувальний акт. Чоловікові інкримінують виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ч.1 ст.436-2 ККУ).

Нагадаємо, що співробітники спецслужби затримали мешканця Чугуївського району Харківської області, який здавав позиції українських військових. Інформацію про переміщення ЗСУ, яку надавав колаборант, надалі передавали російській спецслужбі.

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