У Рівненській ОВА заявили, що окупанти ракетним ударом вщент зруйнували нафтобазу в Дубно

У Рівненській ОВА заявили, що окупанти ракетним ударом вщент зруйнували нафтобазу в Дубно

Руйнування великі, зауважив Віталій Коваль.

Нафтобаза в Дубно, по якій 26 березня росіяни завдали ракетного удару, руйнована вщент унаслідок атаки окупантів. Людських жертв, попередньо, немає.

Про це заявив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Руйнування великі. Але, дякувати Богу, без людських жертв. База зруйнована повністю. Повинні йти далі", - сказав Коваль.

Він зазначив, що вранці загалом ситуація у Рівненській області спокійна.

Нагадаємо,, що 26 березня було два влучання по об’єктах критичної інфраструктури у Львові. Перше - по нафтобазі у самому місті, по житловому кварталу. Друге – по об’єкту оборонної інфраструктури, по заводу, який також розташований у житловому масиві.

А за 10 кілометрів від Луцька у суботу, 26 березня, збили ймовірно ворожий безпілотник або ракету.

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